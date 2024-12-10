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Лукашенко: Решение о размещении "Орешника" в Беларуси стало ответом на действия Запада

Лукашенко: Решение о размещении "Орешника" в Беларуси стало ответом на действия Запада Решение о размещении в Беларуси российского комплекса "Орешник" является ответом на действия западных политиков.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 15:02
Лукашенко: Решение о размещении Орешника в Беларуси стало ответом на действия Запада

Решение о размещении в Беларуси российского комплекса "Орешник" является ответом на действия западных политиков.

Как сообщает Report об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки по Минской области.

"Американцы завтра с немцами, они об этом заявили, будут на вооружение в Европе ставить такое оружие - средней дальности. Это не "Орешник", но средней дальности. Мы в ответ это делаем", - сказал Лукашенко.

По его словам в настоящее время в Беларуси подбираются места для размещения комплексов "Орешник".

Лукашенко, как и в случае с размещением российского тактического ядерного оружия, рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения "Орешника".

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