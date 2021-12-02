Лукашенко рассказал о проекте новой конституции Беларуси

Проект новой конституции Беларуси будет опубликован до Нового года.

Проект новой конституции Беларуси будет опубликован до Нового года.

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Сейчас он (проект) у меня на столе. Сейчас я сижу и смотрю. И каждую строчку, как это было прежде. Конституция - я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я – президент - какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. И сейчас я смотрю, потому что мне ее выносить на референдум. Сейчас мы ее опубликуем, около месяца", - сказал он.

На уточняющий вопрос, когда будет опубликован документ, Лукашенко отметил: "Я думаю, что недели две. До Нового года".

Референдум по новой конституции предполагается провести в 20-х числах февраля 2022 года, если не будет чрезвычайной ситуации, заявил он.

"Еще раз мы хотим взять предложения от людей, а в феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей конституции, вынесем на референдум, будет вынесена конституция на референдум", - сказал президент Беларуси.

Отвечая на вопрос, состоится ли в феврале референдум, Лукашенко отметил: "Если не начнется война".

"Да, я об этом недавно сказал, что мы будем идти по этому графику. И обязательно проведем референдум. Но если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести", - сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что перераспределение полномочий и создание новой структуры власти являются главным, но не единственным смыслом новой конституции.

Отвечая на вопрос, в чем смысл этого конституционного процесса - распределить полномочия, создать новую структуру власти, президент Беларуси отметил, что "это правильно". "Но это главное, наверно, будет", - сказал он.