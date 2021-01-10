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Лукашенко признался, что кроме Путина у него друзей нет

Лукашенко признался, что кроме Путина у него друзей нет Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа.
Другие страны
10 января 2021 г. 14:27
Лукашенко признался, что кроме Путина у него друзей нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Лукашенко сказал в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".

"Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - сказал Лукашенко.

На вопрос о том, есть ли у него другие друзья, Лукашенко ответил отрицательно.

"Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет", - заявил глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что у него "очень много противников", но стали ли они врагами - покажет время.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: “Putindən başqa dostum yoxdur”

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