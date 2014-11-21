Лукашенко присмотрел себе новую профессию

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах после завершения политической карьеры. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, глава республики намерен пойти в преподаватели.

"Вот закончу свою карьеру, если здоровье будет, пойду преподавателем и с удовольствием буду преподавать", — заявил президент и добавил, что предпочел бы работать ректором вуза.

Вместе с тем, Лукашенко отметил недостаточную престижность профессии педагога в Белоруссии. Решить этот вопрос повышением зарплаты, по его мнению, нельзя.

"Многие факторы влияют на то, что статус наставника сегодня недопустимо низок, играет свою роль в том числе и современная культура", — уверен глава республики. В этой связи он вспомнил советскую культуру, в которой большое место было отведено книгам и фильмам о профессии педагога.

Согласно биографии Александра Лукашенко, представленной на официальном сайте президента Белоруссии, глава страны в прошлом не занимался преподавательской деятельностью. В разное время (до избрания депутатом в 1990-м году и президентов в 1994-м) он был ответсеком общественной организации, секретарем парткома колхоза и директором совхоза.

Недавно Александр Лукашенко, как сообщалось, выразил готовность переизбраться на следующий президентский срок. Он отметил, что оснований для отказа от участия в избирательной кампании не видит.