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    Лукашенко присмотрел себе новую профессию

    Глава республики намерен пойти в преподаватели

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах после завершения политической карьеры. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, глава республики намерен пойти в преподаватели.

    "Вот закончу свою карьеру, если здоровье будет, пойду преподавателем и с удовольствием буду преподавать", — заявил президент и добавил, что предпочел бы работать ректором вуза.

    Вместе с тем, Лукашенко отметил недостаточную престижность профессии педагога в Белоруссии. Решить этот вопрос повышением зарплаты, по его мнению, нельзя.

    "Многие факторы влияют на то, что статус наставника сегодня недопустимо низок, играет свою роль в том числе и современная культура", — уверен глава республики. В этой связи он вспомнил советскую культуру, в которой большое место было отведено книгам и фильмам о профессии педагога.

    Согласно биографии Александра Лукашенко, представленной на официальном сайте президента Белоруссии, глава страны в прошлом не занимался преподавательской деятельностью. В разное время (до избрания депутатом в 1990-м году и президентов в 1994-м) он был ответсеком общественной организации, секретарем парткома колхоза и директором совхоза.

    Недавно Александр Лукашенко, как сообщалось, выразил готовность переизбраться на следующий президентский срок. Он отметил, что оснований для отказа от участия в избирательной кампании не видит.

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