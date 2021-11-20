Лукашенко пригрозил НАТО ядерной войной

Западные страны по-прежнему остаются в долгу перед Беларуси за понесенные во Вторую мировую войну потери, но в то же время пытаются снова ворваться на территорию государства и начать там боевые действия.

Западные страны по-прежнему остаются в долгу перед Беларуси за понесенные во Вторую мировую войну потери, но в то же время пытаются снова ворваться на территорию государства и начать там боевые действия.

Как передает Report, об этом в интервью BBC заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вы должны понимать, что если мы начнем войну здесь, в Беларуси, в нее вмешаются НАТО и Россия. Это будет ядерная война", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс солидарен с Польшей в связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью и обвинил Лукашенко в использовании мигрантов для ведения гибридной войны против других стран.

Миграционный кризис на границе Беларусью стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.