О нас

Лукашенко: При агрессии против Беларуси Россия введет в страну войска

Лукашенко: При агрессии против Беларуси Россия введет в страну войска Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии в отношении Минска Россия введет в страну свои подразделения, чтобы оказать военную поддержку в соответствии с имеющимися договоренностями.
Другие страны
15 августа 2024 г. 22:11
Лукашенко: При агрессии против Беларуси Россия введет в страну войска

В случае агрессии в отношении Минска Россия введет в Беларусь свои подразделения, чтобы оказать военную поддержку в соответствии с имеющимися договоренностями.

Как передает Report, об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия".

"Россия по нашему договору вводит свои подразделения, они определены, какие армии, в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая - Беларуси и России - война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно", - подчеркнул Лукашенко.

Президент России 25 марта 2023 года oбъявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. В конце апреля 2024 года Лукашенко сообщил, что Россия разместила в стране несколько десятков ядерных боеприпасов.

В обновленной вoенной доктрине Беларуси, принятой Всебелорусским народным собранием в апреле, указано, что способность Минска не допустить военной опасности опирается, в том числе на поддержку союзников, в первую очередь России. Размещение в стране ядерного оружия РФ рассматривается как важное слагаемое сдерживания потенциальных противников.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi