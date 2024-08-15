Лукашенко: При агрессии против Беларуси Россия введет в страну войска

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии в отношении Минска Россия введет в страну свои подразделения, чтобы оказать военную поддержку в соответствии с имеющимися договоренностями.

В случае агрессии в отношении Минска Россия введет в Беларусь свои подразделения, чтобы оказать военную поддержку в соответствии с имеющимися договоренностями.

Как передает Report , об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия".

"Россия по нашему договору вводит свои подразделения, они определены, какие армии, в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая - Беларуси и России - война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно", - подчеркнул Лукашенко.

Президент России 25 марта 2023 года oбъявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. В конце апреля 2024 года Лукашенко сообщил, что Россия разместила в стране несколько десятков ядерных боеприпасов.

В обновленной вoенной доктрине Беларуси, принятой Всебелорусским народным собранием в апреле, указано, что способность Минска не допустить военной опасности опирается, в том числе на поддержку союзников, в первую очередь России. Размещение в стране ядерного оружия РФ рассматривается как важное слагаемое сдерживания потенциальных противников.