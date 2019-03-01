Лукашенко: Президентские выборы в Украине выиграет Порошенко

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президентские выборы на Украине в 2019 году выиграет действующий глава этого государства Петр Порошенко.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Белта", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

"Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно (точно – ред.)", - заявил А.Лукашенко.

Белорусский лидер вместе с тем не исключил, что П.Порошенко выйдет во второй тур президентских выборов с Владимиром Зеленским.

"Я так, знаете, говорю не абсолютно точно. Но, просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит. Но дай Бог, чтобы там было поспокойнее, и чтобы мы не влезли в большие авантюры в Украине, ни в коем случае это допустить нельзя", - заявил А.Лукашенко.

Отметим, что президентские выборы в Украине пройдет 31 марта.