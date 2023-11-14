Лукашенко предложил Пашиняну не принимать поспешных решений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске и предложил ему не принимать поспешных решений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске и предложил ему не принимать поспешных решений.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент (Лукашенко - ред.) предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию", - сказала Н.Эйсмонт.