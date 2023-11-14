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Лукашенко предложил Пашиняну не принимать поспешных решений

Лукашенко предложил Пашиняну не принимать поспешных решений Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске и предложил ему не принимать поспешных решений.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 21:57
Лукашенко предложил Пашиняну не принимать поспешных решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске и предложил ему не принимать поспешных решений.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент (Лукашенко - ред.) предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию", - сказала Н.Эйсмонт.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Paşinyana KTMT sammitində iştirakla bağlı qərara tələsməməyi təklif edib

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