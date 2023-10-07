Лукашенко поздравил Путина с 71-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с 71-летием.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с 71-летием.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Жизненный путь президента России Владимира Путина является ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству", - заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что в Беларуси высоко ценят вклад Путина в укрепление двусторонних связей и последовательную позицию по дальнейшему углублению межгосударственной интеграции.

"Уверен, наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства", - отметил он.