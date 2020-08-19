О нас
Report Georgia

Лукашенко поручил усилить охрану границы Беларуси

Лукашенко поручил усилить охрану границы Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границы по всему периметру страны
Другие страны
19 августа 2020 г. 15:57
Лукашенко поручил усилить охрану границы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границы по всему периметру страны. Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны.

"Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы", - отметил президент.

Лукашенко потребовал от МВД не допускать беспорядков, особенно в Минске. "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - отметил он. 

Также А. Лукашенко поручил Госпогранкомитету перекрыть потоки денег из-за рубежа для финансирования беспорядков в Беларуси, а  КГБ  - продолжить работу по выявлению организаторов уличных беспорядков.  

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Европарламент призвал страны ЕС не медлить с санкциями против Беларуси
Европарламент призвал страны ЕС не медлить с санкциями против Беларуси
19 августа 2020 г. 15:52
Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали
Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали
19 августа 2020 г. 11:00
Президент Мали объявил об отставке
Президент Мали объявил об отставке
19 августа 2020 г. 09:12
В Мали объявили о создании Национального комитета спасения народа
В Мали объявили о создании Национального комитета спасения народа
19 августа 2020 г. 08:23
На юго-западе Китая пять человек пропали без вести после схода оползня
На юго-западе Китая пять человек пропали без вести после схода оползня
19 августа 2020 г. 08:22
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
19 августа 2020 г. 06:21
G7 в ближайшее время предложит план реформы ВОЗ
G7 в ближайшее время предложит план реформы ВОЗ
19 августа 2020 г. 05:32
Президент Мали объявил о своей отставке
Президент Мали объявил о своей отставке
19 августа 2020 г. 04:20
Лидеры стран ЕС проведут саммит по Беларуси
Лидеры стран ЕС проведут саммит по Беларуси
19 августа 2020 г. 04:14
ЭКОВАС приостановило участие Мали в руководящих органах сообщества
ЭКОВАС приостановило участие Мали в руководящих органах сообщества
19 августа 2020 г. 03:45

Последние новости

16:06
Иностранных студентов в РФ допустят к занятиям после теста на COVID-19 Наука и образование
15:58
Министр образования назначил еще одного советника  Наука и образование
15:57
Лукашенко поручил усилить охрану границы Беларуси Другие страны
15:52
Европарламент призвал страны ЕС не медлить с санкциями против Беларуси Другие страны
15:43
Лавров: Выборы президента Беларуси не были идеальными В регионе
15:39
100-летний юбилей Гасана Сеидбейли будет проведен на государственном уровне Kультурная политика
15:30
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом ОБНОВЛЕНО Происшествия
15:25
В Беларуси оценили ущерб от протестов в стране В регионе
15:24
Выпускники добились на выпускных экзаменах максимальных результатов Наука и образование
15:13
Лукашенко озвучил предложение руководителям западных стран В регионе
15:04
Завтра в Баку ожидается 33 градуса тепла Экология
14:49
У "Барселоны" новый главный тренер Футбол
14:29
Туркменский пропилен доставлен в Мерсин по БТК Промышленность
14:10
Дорожная полиция провела рейд в Кюрдемире, 50 водителей оштрафованы  Происшествия
14:03
Российские нефтяные компании пожаловались на повышение налогов Энергетика
Вся новостная лента