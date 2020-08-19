Лукашенко поручил усилить охрану границы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границы по всему периметру страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границы по всему периметру страны. Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны.

"Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы", - отметил президент.

Лукашенко потребовал от МВД не допускать беспорядков, особенно в Минске. "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - отметил он.

Также А. Лукашенко поручил Госпогранкомитету перекрыть потоки денег из-за рубежа для финансирования беспорядков в Беларуси, а КГБ - продолжить работу по выявлению организаторов уличных беспорядков.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.