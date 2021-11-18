Лукашенко попросил ЕС создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев

Беларусь выполняет свои обещания в рамках реализации механизма, который президент страны Александр Лукашенко предложил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Беларусь выполняет свои обещания в рамках реализации механизма, который президент страны Александр Лукашенко предложил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в ходе разговора с Меркель президент Беларуси попросил создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере у границы с Польшей. Канцлер взяла на себя обязательство провести переговоры с властями ЕС, чтобы организовать такой коридор в Германию. Всего же, по данным пресс-службы президента, в Беларуси сейчас находится около 7 тыс. беженцев.

"Мы берем на себя обязательство содействовать остальным 5 тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германии".

"Как видите, даже уже на сегодняшний день, мы свои обязательства выполняем. К сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня - 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака", - отметила пресс-секретарь.

Накануне Александр Лукашенко и Ангела Меркель провели вторые за неделю телефонные переговоры по поводу миграционного кризиса. Минск утверждает, что стороны договорились решать проблему на уровнях Беларуси и Евросоюза. Берлин сообщил, что исполняющая обязанности канцлера Германии высказалась за оказание гуманитарной помощи мигрантам.