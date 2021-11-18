О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лукашенко попросил ЕС создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев

Лукашенко попросил ЕС создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев Беларусь выполняет свои обещания в рамках реализации механизма, который президент страны Александр Лукашенко предложил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 17:09
Лукашенко попросил ЕС создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев
Александр Лукашенко

Беларусь выполняет свои обещания в рамках реализации механизма, который президент страны Александр Лукашенко предложил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает Report со ссылкой на Белта, об этом заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в ходе разговора с Меркель президент Беларуси попросил создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере у границы с Польшей. Канцлер взяла на себя обязательство провести переговоры с властями ЕС, чтобы организовать такой коридор в Германию. Всего же, по данным пресс-службы президента, в Беларуси сейчас находится около 7 тыс. беженцев.

"Мы берем на себя обязательство содействовать остальным 5 тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германии".

"Как видите, даже уже на сегодняшний день, мы свои обязательства выполняем. К сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня - 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака", - отметила пресс-секретарь.

Накануне Александр Лукашенко и Ангела Меркель провели вторые за неделю телефонные переговоры по поводу миграционного кризиса. Минск утверждает, что стороны договорились решать проблему на уровнях Беларуси и Евросоюза. Берлин сообщил, что исполняющая обязанности канцлера Германии высказалась за оказание гуманитарной помощи мигрантам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Lukashenko asks EU to create humanitarian corridor for 2,000 refugees

Другие новости из категории

В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19
В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19
18 ноября 2021 г. 16:56
Оборонный бюджет стран НАТО за 7 лет вырос на 260 млрд долларов
Оборонный бюджет стран НАТО за 7 лет вырос на 260 млрд долларов
18 ноября 2021 г. 16:33
На западе Канады объявлен режим ЧС из-за сильных ливней
На западе Канады объявлен режим ЧС из-за сильных ливней
18 ноября 2021 г. 16:10
Главы МИД G7 осудили действия Беларуси на границах со странами ЕС
Главы МИД G7 осудили действия Беларуси на границах со странами ЕС
18 ноября 2021 г. 14:00
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию
18 ноября 2021 г. 13:48
Власти Польши задержали 100 мигрантов при попытке пересечь границу
Власти Польши задержали 100 мигрантов при попытке пересечь границу
18 ноября 2021 г. 12:58
Япония выделит почти 700 млрд долларов на поддержку экономики в период пандемии
Япония выделит почти 700 млрд долларов на поддержку экономики в период пандемии
18 ноября 2021 г. 11:54
В Южной Корее установлен суточный антирекорд по числу заразившихся COVID-19
В Южной Корее установлен суточный антирекорд по числу заразившихся COVID-19
18 ноября 2021 г. 09:49
Главный инфекционист США рассказал о риске ухудшения ситуации с COVID-19 зимой
Главный инфекционист США рассказал о риске ухудшения ситуации с COVID-19 зимой
18 ноября 2021 г. 08:54
В Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны
В Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны
18 ноября 2021 г. 08:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi