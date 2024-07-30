О нас

Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Беларуси гражданина ФРГ

Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Беларуси гражданина ФРГ Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, приговоренного белорусскими властями к смертной казни по обвинению в терроризме и наемничестве.
Другие страны
30 июля 2024 г. 20:49
Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Беларуси гражданина ФРГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, приговоренного белорусскими властями к смертной казни по обвинению в терроризме и наемничестве.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", - говорится в сообщении.

Напомним, что Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, он был приговорен судом к исключительной мере наказания.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi