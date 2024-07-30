Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Беларуси гражданина ФРГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, приговоренного белорусскими властями к смертной казни по обвинению в терроризме и наемничестве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, приговоренного белорусскими властями к смертной казни по обвинению в терроризме и наемничестве.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", - говорится в сообщении.

Напомним, что Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, он был приговорен судом к исключительной мере наказания.