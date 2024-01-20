Лукашенко получил травму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил травму во время колки дров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил травму во время колки дров.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом белорусский лидер сообщил во время визита на завод "Белджи".

"Рубил дрова — упала колодка, килограмм 80, на ступню", — заявил Лукашенко в ходе непосредственного общения с работниками завода предприятия.

Он добавил, что травма поначалу не давала о себе знать, и он "ходил нормально", но затем то место, по которому пришелся удар, отекло.

Из-за инцидента Лукашенко пришлось пропустить хоккейный матч команды Первого против представителей Могилевской области, который состоялся сегодня 20 января.