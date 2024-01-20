Президент Беларуси Александр Лукашенко получил травму во время колки дров.
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"Рубил дрова — упала колодка, килограмм 80, на ступню", — заявил Лукашенко в ходе непосредственного общения с работниками завода предприятия.
Он добавил, что травма поначалу не давала о себе знать, и он "ходил нормально", но затем то место, по которому пришелся удар, отекло.
Из-за инцидента Лукашенко пришлось пропустить хоккейный матч команды Первого против представителей Могилевской области, который состоялся сегодня 20 января.