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Лукашенко подтвердил переговоры с РФ по размещению ядерного оружия

Лукашенко подтвердил переговоры с РФ по размещению ядерного оружия Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил активизацию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по возвращению ядерного оружия.
Другие страны
31 марта 2023 г. 14:06
Лукашенко подтвердил переговоры с РФ по размещению ядерного оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил активизацию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по возвращению ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в пятницу заявил сам Лукашенко.

По его словам, это было сделано из-за "складывающихся обстоятельств и военно-политической обстановки вокруг нашей страны".

"Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах. Тогда под гарантии — никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступления и революций. Все растоптано, все нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда, еще до меня, безумцы подписали обязательство его возврата", — заявил Лукашенко.

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Версия на английском языке Lukashenko comments on Russia's intention to deploy nuclear weapons in Belarus
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko Rusiyanın Belarusda nüvə silahı yerləşdirəcəyini təsdiqləyib

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