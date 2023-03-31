Лукашенко подтвердил переговоры с РФ по размещению ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил активизацию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по возвращению ядерного оружия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил активизацию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по возвращению ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в пятницу заявил сам Лукашенко.

По его словам, это было сделано из-за "складывающихся обстоятельств и военно-политической обстановки вокруг нашей страны".

"Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах. Тогда под гарантии — никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступления и революций. Все растоптано, все нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда, еще до меня, безумцы подписали обязательство его возврата", — заявил Лукашенко.