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Лукашенко подписал закон об амнистии который затронет 8 тыс. человек

Лукашенко подписал закон об амнистии который затронет 8 тыс. человек Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", ранее он был принят белорусским парламентом.
Другие страны
7 мая 2025 г. 15:18
Лукашенко подписал закон об амнистии который затронет 8 тыс. человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", ранее он был принят белорусским парламентом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц. По предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 тыс. осужденных", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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