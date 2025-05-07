Лукашенко подписал закон об амнистии который затронет 8 тыс. человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", ранее он был принят белорусским парламентом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", ранее он был принят белорусским парламентом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц. По предварительным расчетам, амнистия затронет почти 8 тыс. осужденных", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.