Лукашенко подписал закон об амнистии 6 тыс. осужденных

Президент Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", в соответствии с которым от уголовного наказания будут освобождены около 6 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, амнистии подлежат лица, осужденные за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Амнистия затронет несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов I и II групп, больных онкологическими заболеваниями, ветеранов боевых действий, лиц, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.