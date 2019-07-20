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Лукашенко подписал закон об амнистии 6 тыс. осужденных

Лукашенко подписал закон об амнистии 6 тыс. осужденных

Президент Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", в соответствии с которым от уголовного наказания будут освобождены около 6 тыс. человек. 

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, амнистии подлежат лица, осужденные за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Амнистия затронет несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов I и II групп, больных онкологическими заболеваниями, ветеранов боевых действий, лиц, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

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