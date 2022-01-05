О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа"

Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа" Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, в котором юридически признается геноцид белорусского народа нацистами и их пособниками в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года).
Другие страны
5 января 2022 г. 20:06
Лукашенко подписал закон О геноциде белорусского народа

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, в котором юридически признается геноцид белорусского народа нацистами и их пособниками в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете", - уточнили в пресс-службе.

Как полагает президент, реализация этого закона будет способствовать "недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi