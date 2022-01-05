Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, в котором юридически признается геноцид белорусского народа нацистами и их пособниками в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года).

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, в котором юридически признается геноцид белорусского народа нацистами и их пособниками в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете", - уточнили в пресс-службе.

Как полагает президент, реализация этого закона будет способствовать "недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества".