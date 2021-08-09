Лукашенко побил свой рекорд по длительности общения с аудиторией

Президент Беларуси Александр Лукашенко побил собственный рекорд по длительности общения с аудиторией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко побил собственный рекорд по длительности общения с аудиторией.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, "Большой разговор с президентом" длится уже более 7 часов 30 минут, тогда как предыдущая такая встреча длилась 7 часов 25 минут.

"Большой разговор" проходит в понедельник во Дворце независимости, на него были аккредитованы около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Во встрече участвуют также и корреспонденты зарубежных СМИ.

Лукашенко обсуждает с участниками "разговора" самый широкий круг тем.