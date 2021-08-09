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Лукашенко побил свой рекорд по длительности общения с аудиторией

Лукашенко побил свой рекорд по длительности общения с аудиторией Президент Беларуси Александр Лукашенко побил собственный рекорд по длительности общения с аудиторией.
Другие страны
9 августа 2021 г. 20:36
Лукашенко побил свой рекорд по длительности общения с аудиторией
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко побил собственный рекорд по длительности общения с аудиторией.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, "Большой разговор с президентом" длится уже более 7 часов 30 минут, тогда как предыдущая такая встреча длилась 7 часов 25 минут.

"Большой разговор" проходит в понедельник во Дворце независимости, на него были аккредитованы около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Во встрече участвуют также и корреспонденты зарубежных СМИ.

Лукашенко обсуждает с участниками "разговора" самый широкий круг тем.

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Версия на английском языке Lukashenko beats his own record for longest conversation with audience

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