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    ЦИК: Лукашенко победил на выборах президента Беларуси

    Александр Лукашенко набрал 83,49% голосов

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/  На выборах президента Беларуси победил Александр Лукашенко, набрав, по предварительным данным, 83,49% голосов. Как сообщает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом заявила  журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. 

    За Татьяну Короткевич по стране отдали голоса 4,42%. Сергей Гайдукевич набрал 3,32% голосов, Николай Улахович - 1,67%. 

    При этом более 6% избирателей проголосовали против всех кандидатов.

    Лидия Ермошина еще раз подчеркнула, что это именно предварительные данные. Окончательные будут озвучены после того, как областные избиркомы и избирком города Минска подпишут итоговые протоколы о голосах за каждого кандидата.

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