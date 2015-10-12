ЦИК: Лукашенко победил на выборах президента Беларуси

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На выборах президента Беларуси победил Александр Лукашенко, набрав, по предварительным данным, 83,49% голосов. Как сообщает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом заявила журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

За Татьяну Короткевич по стране отдали голоса 4,42%. Сергей Гайдукевич набрал 3,32% голосов, Николай Улахович - 1,67%.

При этом более 6% избирателей проголосовали против всех кандидатов.

Лидия Ермошина еще раз подчеркнула, что это именно предварительные данные. Окончательные будут озвучены после того, как областные избиркомы и избирком города Минска подпишут итоговые протоколы о голосах за каждого кандидата.