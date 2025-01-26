Лукашенко осудил Маска за жест на инаугурации Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко осудил жест американского бизнесмена Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа.
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"Я не зря о Маске сказал: чем бы они это не обосновывали, когда он там зигует (демонстрация нацистского жеста - ред.) открыто - американцы и этот Маск обнаглели уже. Чего ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Мы ведь с американцами вместе против этого воевали. Они уже очумели и одурели", - заявил А.Лукашенко.
Он добавил, что "Господь пожалел Трампа" не для того, чтобы проводить такую политику и окружать себя такими людьми.
"Это обнаглевшие и одуревшие от больших денег безумцы", - заключил президент Беларуси.
Отметим, что 20 января, выступая с речью после церемонии инаугурации Дональда Трампа, Маск поблагодарил сторонников президента за поддержку. В какой-то момент он приложил правую руку к груди, затем отставил ее в сторону ладонью вниз. Он повернулся и затем повторил жест. Вскоре выходку Маска в соцсетях и СМИ стали сравнивать с жестом, который показывали итальянские фашисты и немецкие нацисты.