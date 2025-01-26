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Лукашенко осудил Маска за жест на инаугурации Трампа

Лукашенко осудил Маска за жест на инаугурации Трампа Президент Беларуси Александр Лукашенко осудил жест американского бизнесмена Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа.
Другие страны
26 января 2025 г. 15:53
Лукашенко осудил Маска за жест на инаугурации Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко осудил жест американского бизнесмена Илона Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, в беседе с журналистами после голосования на выборах главы государства белорусский лидер подчеркнул, что такие люди не должны окружать президента США Дональда Трампа.

"Я не зря о Маске сказал: чем бы они это не обосновывали, когда он там зигует (демонстрация нацистского жеста - ред.) открыто - американцы и этот Маск обнаглели уже. Чего ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь? Мы ведь с американцами вместе против этого воевали. Они уже очумели и одурели", - заявил А.Лукашенко.

Он добавил, что "Господь пожалел Трампа" не для того, чтобы проводить такую политику и окружать себя такими людьми.

"Это обнаглевшие и одуревшие от больших денег безумцы", - заключил президент Беларуси.

Отметим, что 20 января, выступая с речью после церемонии инаугурации Дональда Трампа, Маск поблагодарил сторонников президента за поддержку. В какой-то момент он приложил правую руку к груди, затем отставил ее в сторону ладонью вниз. Он повернулся и затем повторил жест. Вскоре выходку Маска в соцсетях и СМИ стали сравнивать с жестом, который показывали итальянские фашисты и немецкие нацисты.

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