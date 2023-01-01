Лукашенко объявил в Беларуси 2023 год Годом мира и созидания

Наступивший 2023 год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания.

Наступивший 2023 год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил президент страны Александр Лукашенко в новогоднем телеобращении к соотечественникам.

"Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец. Я так же сильно, как и вы, желаю мира и добра родной Беларуси", - отметил Лукашенко.

Он обратил внимание, "как тесен наш необъятный мир". "Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету", - продолжал президент. "Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Беларусь островком безопасности? Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием, которое вы загадаете в полночь. Ответ прост: все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. И от всех нас вместе", - подчеркнул Лукашенко.

Если белорусы хотят жить в мире и безопасности, то "должны уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон", сказал президент. "Если мы хотим жить в мире и достатке, то должны много, честно и добросовестно работать. Если мы хотим жить в свободном и независимом государстве, то должны беречь и защищать историческую память, духовные ценности и исконные традиции", - сказал Лукашенко.