О нас
Report Georgia

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа ​​​​​​​Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
Другие страны
2 августа 2020 г. 18:20
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Никаких переносов нет, - приводит ее слова агентство БелТА. - Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства", - сказала Н.Эйсмонт.  

 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Кто новый министр образования Азербайджана?
Кто новый министр образования Азербайджана?
27 июля 2020 г. 16:29
Полиция заинтересовалась роликами Баку этим вечером
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"
1 августа 2020 г. 18:52
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
28 июля 2020 г. 09:59
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
27 июля 2020 г. 18:15
Потери Армении постепенно становятся общеизвестны
ФотоПотери Армении постепенно становятся общеизвестны
28 июля 2020 г. 19:45
В Баку уволена директор школы
В Баку уволена директор школы
30 июля 2020 г. 14:11

Последние новости

19:00
Пилот "Мерседеса" выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1" Индивидуальные
18:45
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения Здоровье
18:30
В Израиле три министра направлены на карантин Другие страны
18:20
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа Другие страны
17:17
ФотоПремьер-министр Финляндии вышла замуж Это интересно
16:53
ФотоВ США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу Это интересно
15:25
AZAL выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку Социальная защита
15:11
В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса Другие страны
14:17
Заключенные устроили бунт в американской тюрьме Другие страны
13:24
В США около 400 человек заразились сальмонеллезом Другие страны
12:19
Еще у 17 военнослужащих США в Японии выявили коронавирус Другие страны
11:48
В России выявили 5 427 новых случаев коронавируса В регионе
10:23
В Греции открыли первый в мире подводный музей затонувших кораблей Это интересно
09:38
Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт
09:28
В Германии выявили 240 случаев заболевания коронавирусом за сутки Другие страны
Вся новостная лента