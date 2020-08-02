Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

​​​​​​​Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Никаких переносов нет, - приводит ее слова агентство БелТА. - Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства", - сказала Н.Эйсмонт.