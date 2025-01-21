Лукашенко о территориальных претензиях Трампа: Зачем тебе Гренландия?

Лукашенко о территориальных претензиях Трампа: Зачем тебе Гренландия?

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал заявления нового главы Белого Дома Дональда Трампа касательно присоединения Канады и Гренландии к США попыткой создать резонанс в СМИ.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил во время общения с работниками Минского автозавода.

По его словам, "это фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы".

"Это все для СМИ - помпа. А завтра выйдет, скажет: "Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом". Еще чего-то. Сделает он это - нет. Или "Гренландию завтра заберу". Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооруженные силы. Что хочешь, то там и творишь. Никакая Дания (в состав которой входит Гренландия. - Прим.) фактически не управляет этой Гренландией", - сказал он.

Президент Беларуси считает, что США должны проводить такую политику, чтобы на них "косо не смотрели ни канадцы, ни мексиканцы".

Лукашенко добавил, что политика должна быть серьезной и подобные "фейки авторитета стране не добавляют".