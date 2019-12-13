Лукашенко: Не могу спать по ночам

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в течение рабочего дня у него меняется настроение и после докладов министров ему "жить не хочется", а потом он ночью не может уснуть.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", речь об этом шла на встрече А.Лукашенко со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Президент Беларуси сравнил врачебную практику со своей работой на высшем государственном посту, отметив, что профессия врача - "жестокая".

"Тебе (врачу – ред.) за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение… Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру - обратно. Потом ночь не спишь", - сказал Лукашенко.

В этой связи глава республики заверил, что знает, что такое профессия врача.

"Она благородная", - добавил он.