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Лукашенко назвал удары по ядерным объектам Ирана "опасным нарушением" международного права

Лукашенко назвал удары по ядерным объектам Ирана "опасным нарушением" международного права Лукашенко назвал удары по ядерным объектам Ирана "опасным нарушением" международного права
Другие страны
27 июня 2025 г. 14:57
Лукашенко назвал удары по ядерным объектам Ирана опасным нарушением международного права

Беларусь считает удары по ядерным объектам Ирана самым опасным нарушением положений международного права.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Лукашенко рассказал, что на саммите ЕАЭС изначально планировалось присутствие президента Ирана Масуда Пезешкиана - впервые в качестве представителя государства-наблюдателя при ЕАЭС. Однако ввиду известных обстоятельств он не смог прилететь в Минск.

"Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси - стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроет. Особенно страну, которая совершила подобные деяния", - отметил Александр Лукашенко.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko İranın nüvə obyektlərinə zərbələri beynəlxalq hüququn "təhlükəli pozuntusu" adlandırıb

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