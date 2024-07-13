Лукашенко: Напряженность на белорусско-украинской границе устранена

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об устранении напряженности на границе с Украиной после значительной эскалации обстановки некоторое время назад, на что белорусская сторона вынуждена была реагировать.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об устранении напряженности на границе с Украиной после значительной эскалации обстановки некоторое время назад, на что белорусская сторона вынуждена была реагировать.

Как передает Report со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он сказал на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.

"После нашей определенной работы украинцы отвели свои вооруженные силы и дополнительные войска от нашей границы, к которой они были переброшены, и вообще вывели их из зоны белорусско-украинской границы", - заявил глава государства.

Он добавил, что сейчас каких-либо сложностей с украинской стороной нет.