Лукашенко: Напряженность на белорусско-украинской границе устранена

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об устранении напряженности на границе с Украиной после значительной эскалации обстановки некоторое время назад, на что белорусская сторона вынуждена была реагировать.
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"После нашей определенной работы украинцы отвели свои вооруженные силы и дополнительные войска от нашей границы, к которой они были переброшены, и вообще вывели их из зоны белорусско-украинской границы", - заявил глава государства.
Он добавил, что сейчас каких-либо сложностей с украинской стороной нет.