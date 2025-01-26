Лукашенко: На Западе к 2030 году готовятся "зайти" в Беларусь

Белорусские экстремисты на Западе готовятся к 2030 году, но могут попробовать "зайти" в страну и раньше.
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По его словам, на Западе готова военная составляющая, "чтобы зайти, людей напугать и подтянуть войска НАТО".
"Если момент созреет - недовольство людей и прочее, они готовы. Это их тактика. И стратегически они готовятся к 2030 году. Но если вдруг, они готовы в любой момент. И под это создаются и финансируются структуры", - пояснил белорусский лидер.
Лукашенко уточнил, что Запад при любом удобном случае подтянет войска из Литвы и Польши, именно этим обусловлены передислокации сил стран НАТО.