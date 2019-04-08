​Лукашенко: На президентских выборах в Украине победит Порошенко

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На президентских выборах в Украине все же победит действующий президент Петр Порошенко.

Как передает Report, об этом в интервью турецкому агентству Anadolu заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Никто там ничего не выиграл, после первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил А.Лукашенко.

По его словам, П.Порошенко приложит все усилия, чтобы украинцы поддержали его.

Президент Беларуси, проводя параллели с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, подчеркнул, что "чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали".