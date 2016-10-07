Президент Беларуси: Мы не будем воевать в Сирии или Украине

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Беларусь не будет участвовать в военных действиях ни в Сирии, ни Украине. Минск намерен и дальше проводить взвешенную политику. Как сообщает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы не будем воевать в Сирии. Для нас это и невозможно, и ненужно. Но мы переживаем за сирийский народ и оказываем ему посильную помощь… И в Украину мы на танках не поедем, мы на тракторе туда поедем. Это же наши братья. Никакие сиюминутные интересы и телодвижения со стороны политиков не должны разрушить этого единства", - сказал он.

При этом президент Беларуси, подчеркнув близость с Россией, упрекнул некоторых российских политиков в действиях, которые не соотносятся с интересами русского народа. Имен этих политиков он не назвал.

Ранее Лукашенко заявлял, что военная доктрина Беларуси носит исключительно оборонительный характер, она никогда не будет воевать на чужой территории.