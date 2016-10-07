Президент Беларуси: Мы не будем воевать в Сирии или Украине

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Беларусь не будет участвовать в военных действиях ни в Сирии, ни Украине. Минск намерен и дальше проводить взвешенную политику. Как сообщает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Мы не будем воевать в Сирии. Для нас это и невозможно, и ненужно. Но мы переживаем за сирийский народ и оказываем ему посильную помощь… И в Украину мы на танках не поедем, мы на тракторе туда поедем. Это же наши братья. Никакие сиюминутные интересы и телодвижения со стороны политиков не должны разрушить этого единства", - сказал он.
При этом президент Беларуси, подчеркнув близость с Россией, упрекнул некоторых российских политиков в действиях, которые не соотносятся с интересами русского народа. Имен этих политиков он не назвал.
Ранее Лукашенко заявлял, что военная доктрина Беларуси носит исключительно оборонительный характер, она никогда не будет воевать на чужой территории.
News DepartmentАвтор новости
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