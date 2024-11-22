Лукашенко: Мирные переговоры России и Украины должны проходить в Беларуси

Мирные переговоры между Россией и Украиной обязательно должны пройти в Беларуси.

Мирные переговоры между Россией и Украиной обязательно должны пройти в Беларуси.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Почему в Беларуси? Потому что это у нашего забора, у нашей границы. И наши интересы должны быть соблюдены. Мы хотим, чтобы, когда договаривались по Украине, не были ущемлены наши интересы", - сказал глава государства, которого цитирует БелТА.

По его словам, три славянских народа лучше договорятся, без вмешательства извне.

"Никакие америкосы, никакие европейцы - никто нам ничего хорошего не сделает и не поможет. Мы должны сесть и договориться", - подчеркнул он.