​Лукашенко: Минск готов всегда оказать поддержку Киеву

Баку. 21 декабря.REPORT.AZ/ Белоруссия всегда готова оказывать помощь Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе состоявшейся в Киеве встречи с украинским коллегой Петром Порошенко.

"Я хочу, чтобы в Украине было хорошо. Многие это понимают, как какие-то игры и т.д. Я знаю, что вы не так это воспринимаете, - цитирует слова Лукашенко белорусское новостное агентство БЕЛТА. - Поэтому, если нужно будет, я вам еще раньше сказал: надо будет от Беларуси что-то - скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь".

"Все, что Президент Украины ни просил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь", - подчеркнул Лукашенко.

"Для нас это не игра. Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем, мы родные люди", - отметил он.

В свою очередь президент Украины выразил надежду на восстановление интенсивности минских переговоров, отметив, что благодаря "эффективному взаимодействию" с белорусской стороной "сегодня уже в историю дипломатии вошли термины "минский формат", "Минский меморандум", "Минский протокол" и "минские договоренности".

В Минске 5 сентября прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, участие в которой приняли представители Киева, регионов юго-востока Украины, ОБСЕ и России, был согласован план мирного урегулирования и достигнута договоренность о прекращении огня.

Спустя две недели, 20 сентября, Контактная группа по Украине приняла в Минске Меморандум, определяющий механизм введения и поддержания режима прекращения огня. Документ состоит из девяти пунктов, которые, в частности, включают запрет на использование всех видов вооружения и отвод от линии соприкосновения на 15 км с каждой стороны средств поражения калибром свыше 100 миллиметров. Контроль за исполнением положений Меморандума был возложен на ОБСЕ.