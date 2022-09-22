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Лукашенко и Цзиньпин могут встретиться после съезда Коммунистической партии Китая

Лукашенко и Цзиньпин могут встретиться после съезда Коммунистической партии Китая Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится председателем КНР Си Цзиньпином.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 12:13
Лукашенко и Цзиньпин могут встретиться после съезда Коммунистической партии Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на агентство Белта, соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с первым вице-президентом Citic Construction Ян Цзяньцяном.

"Мы провели обстоятельную и содержательную встречу в Самарканде, во время саммита ШОС, с председателем, обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК (Коммунистическая партия Китая) мы более основательно в рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве", - сказал Лукашенко.

Отметим, что проведение съезда КПК ожидается 16 октября в Пекине.

По словам Лукашенко, Китай традиционно входит в тройку крупных торговых партнеров Беларуси. С января по июль 2022 года двусторонний товарооборот составил 3,1 млрд долларов, что более чем на 10% выше показателей за аналогичный период прошлого года. При этом белорусский экспорт вырос почти вдвое (на 96,4%), превысив 972 млн долларов. С китайской стороной отрабатываются отраслевые экспортные заявки на 2 млрд долларов возможных поставок белорусской продукции.

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