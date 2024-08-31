Лукашенко до своего президентства организовал футбольную команду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, еще будучи руководителем совхоза «Городец», основал футбольную команду, которая смогла победить в турнире Шкловского района.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, еще будучи руководителем совхоза «Городец», основал футбольную команду, которая смогла победить в турнире Шкловского района.

Как передает Report со ссылкой зарубежные СМИ, об этом сообщил Валерий Кротиков, который работал водителем в совхозе.

"У нас была своя футбольная площадка, играли активно. Когда он пришел, мы уже немного адаптировались, и он поинтересовался нашим состоянием в спорте. Мы показали ему поле, которое сами поддерживали, используя простые косы. Тогда он собрал нас и сказал: "Давайте займемся спортом по-нормальному", - рассказал Кротиков, добавив, что благодаря инициативе Лукашенко команда добивалась успеха и завоевала первое место среди хозяйств района.