Лукашенко: большая часть ядерного оружия уже завезена в Беларусь

Бойцы ЧВК "Вагнер" не будут охранять размещенное в Белоруссии российское ядерное оружие, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Большая часть российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь.

Как сообщает Report со ссылкой на информационное агентство "БелТА", об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не будут охранять размещенное в Беларуси российское ядерное оружие.

"Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет", - приводит слова президента агентство БелТА.

Он заявил, что По словам Лукашенко, за сохранность российского ядерного оружия прежде всего он сам несет персональную ответственность.

"Обслуживанием размещенного в стране ядерного оружия занимаются военные РФ, так как у белорусских нет такого опыта", - добавил А.Лукашенко.