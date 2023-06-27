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Лукашенко: большая часть ядерного оружия уже завезена в Беларусь

Лукашенко: большая часть ядерного оружия уже завезена в Беларусь Бойцы ЧВК "Вагнер" не будут охранять размещенное в Белоруссии российское ядерное оружие, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Другие страны
27 июня 2023 г. 18:32
Лукашенко: большая часть ядерного оружия уже завезена в Беларусь

Большая часть российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь.

Как сообщает Report со ссылкой на информационное агентство "БелТА", об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не будут охранять размещенное в Беларуси российское ядерное оружие.

"Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет", - приводит слова президента агентство БелТА.

Он заявил, что По словам Лукашенко, за сохранность российского ядерного оружия прежде всего он сам несет персональную ответственность.

"Обслуживанием размещенного в стране ядерного оружия занимаются военные РФ, так как у белорусских нет такого опыта", - добавил А.Лукашенко.

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