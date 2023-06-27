Лукашенко: большая часть ядерного оружия уже завезена в Беларусь

Большая часть российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь.
Как сообщает
Он отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не будут охранять размещенное в Беларуси российское ядерное оружие.
"Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет", - приводит слова президента агентство БелТА.
Он заявил, что По словам Лукашенко, за сохранность российского ядерного оружия прежде всего он сам несет персональную ответственность.
"Обслуживанием размещенного в стране ядерного оружия занимаются военные РФ, так как у белорусских нет такого опыта", - добавил А.Лукашенко.