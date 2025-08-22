Лукашенко: Беларусь не болеет "хотелками" организовать переговоры Путина и Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не стремится любыми способами организовать переговоры по Украине в Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом белорусский лидер заявил журналистам.

"Но если стороны об этом договорятся и захотят их провести здесь, белорусская сторона сделает все необходимое", - сказал он.

Лукашенко отметил, что не болеет "хотелками" организовать переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске, хотя это было бы идеальным местом для них. "Но если российская и украинская стороны договорятся и решат сюда приехать - в Беларуси хоть завтра все организуют на должном уровне", - сказал он.