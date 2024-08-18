Лукашенко: Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии

Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии.

Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии.

Как передает Report , об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу "Россия".

Он отметил, что Украина держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных.

Президент напомнил о том, что в конце июня - начале июля в Беларусь, в том числе из России, переместилось немало летательных аппаратов и подразделения сухопутных войск, которые участвовали в параде Дня Независимости. По его словам, украинцы тогда решили, что Россия будет наступать с территории Беларуси.

"И они (Украина - ред.) к 120 тысячам начали перебрасывать военнослужащих, - рассказал глава государства. - В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было. Мы ввели туда и разместили в определенных точках - так, как это в случае войны, обороны было бы, - наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и прочие - самые подготовленные, они свою работу делают", - рассказал Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что отвод белорусских войск с границы в ближайшее время исключается: "Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет".