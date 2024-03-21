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Луиш Монтенегру назначен новым премьер-министром Португалии

Луиш Монтенегру назначен новым премьер-министром Португалии Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза назначил председателя Социал-демократической партии Луиша Монтенегру новым премьер-министром страны.
Другие страны
21 марта 2024 г. 06:24
Луиш Монтенегру назначен новым премьер-министром Португалии

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза назначил председателя Социал-демократической партии Луиша Монтенегру новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку Президент Республики заслушал партии и коалиции партий, которые баллотировались на выборах в Ассамблею Республики (парламент) 10 марта и получили депутатские мандаты, а Демократический альянс выиграл выборы с точки зрения мандатов и голосов, президент Республики решил назначить Луиша Монтенегру премьер-министром", - говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Монтенегру представил президенту состав нового кабинета министров.

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