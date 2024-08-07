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Lufthansa продлила приостановку полетов через воздушное пространство Ирана и Ирака

Lufthansa продлила приостановку полетов через воздушное пространство Ирана и Ирака Германский концерн Lufthansa Group, в который входят авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, продлил приостановку полетов через воздушное пространство Ирана и Ирака до 13 августа.
Другие страны
7 августа 2024 г. 14:29

Германский концерн Lufthansa Group, в который входят авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, продлил приостановку полетов через воздушное пространство Ирана и Ирака до 13 августа.

Как передает Report, об говорится в сообщении компании.

Кроме того, до 13 августа авиаперевозчик также приоставил обслуживание маршрутов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут, Амман и Эрбиль.

Раннее сообщалось, что Lufthansa Group приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака до 7 августа.

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Версия на английском языке Lufthansa extends flight suspension over Iran and Iraq

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