Lufthansa продлила приостановку полетов через воздушное пространство Ирана и Ирака

Германский концерн Lufthansa Group, в который входят авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, продлил приостановку полетов через воздушное пространство Ирана и Ирака до 13 августа.

Германский концерн Lufthansa Group, в который входят авиаперевозчики Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, продлил приостановку полетов через воздушное пространство Ирана и Ирака до 13 августа.

Как передает Report, об говорится в сообщении компании.

Кроме того, до 13 августа авиаперевозчик также приоставил обслуживание маршрутов в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут, Амман и Эрбиль.

Раннее сообщалось, что Lufthansa Group приостановил полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака до 7 августа.