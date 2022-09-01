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Lufthansa предупредила о забастовке пилотов в Германии 2 сентября

Lufthansa предупредила о забастовке пилотов в Германии 2 сентября Профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa Vereinigung Cockpit объявил забастовку 2 сентября, cообщает Report cо ссылкой на сайт перевозчика.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 13:40
Lufthansa предупредила о забастовке пилотов в Германии 2 сентября

Профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa Vereinigung Cockpit объявил забастовку 2 сентября, cообщает Report cо ссылкой на сайт перевозчика.

Акция затронет аэропорты Германии. Пассажиров просят заранее проверять статус рейса и постоянно следить за изменениями на сайте. Заранее сообщить, какие рейсы будут отменены, компания не может.

Профсоюз ведет переговоры с Lufthansa о повышении зарплат и объявил забастовку, поскольку был недоволен предложениями компании. В пресс-релизе Lufthansa подчеркивается, что акция организована, несмотря на вполне приличное и социально сбалансированное предложение профсоюзу.

Комментируя ситуацию, главный менеджер компании по персоналу Михаэль Ниггерманн заявил, что забастовка затронет интересы многих тысяч пассажиров, и пообещал, что компания будет стремиться урегулировать конфликт с профсоюзом путем диалога.

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Версия на английском языке Lufthansa warns of pilot strike on Sept. 2

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