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Lufthansa отменяет почти все рейсы в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена

Lufthansa отменяет почти все рейсы в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена Германская авиакомпания Lufthansa заявила об отмене 27 июля почти всех рейсов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена из-за забастовки персонала наземного обслуживания авиаперевозчика.
Другие страны
26 июля 2022 г. 14:40
Lufthansa отменяет почти все рейсы в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена

Германская авиакомпания Lufthansa заявила об отмене 27 июля почти всех рейсов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена из-за забастовки персонала наземного обслуживания авиаперевозчика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении авиакомпании.

"Предупреждающая забастовка, объявленная профсоюзом Ver.di, имеет огромные последствия в разгар туристического сезона. Lufthansa вынуждена отменить почти всю программу полетов в хабах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене на среду", - отмечается в сообщении.

В целом во Франкфурте-на-Майне должны быть отменены 678 рейсов, из них 32 во вторник и 646 в среду. Ожидается, что пострадают 92 тыс. пассажиров. В аэропорту Мюнхена ожидается отмена 345 рейсов, из них 15 во вторник и 330 в среду. Предполагается, что это затронет 42 тыс. пассажиров.

В то же время указывается, что в преддверии предстоящих выходных и начала каникул в Баварии и Баден-Вюртемберге Lufthansa делает все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию. Тем не менее последствия забастовки могут привести к отмене или задержке отдельных рейсов в четверг и пятницу. Пассажиры, которых коснутся изменения в расписании полетов, будут немедленно проинформированы и при возможности смогут перебронировать билеты на альтернативные рейсы. Однако возможности для этого, как уточнили в компании, весьма ограничены.

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Версия на английском языке Lufthansa cancels over 1,000 flights
Версия на азербайджанском языке “Lufthansa” Frankfurt-Mayn və Münhen hava limanlarında uçuşları ləğv edir

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