Lufthansa отменит 1,3 тысячи рейсов из-за забастовок

Авиакомпания Lufthansa на два дня вводит особый график полетов в связи с забастовками ее сотрудников.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, 1,3 тысячи рейсов в четверг и пятницу будут отменены.

В связи с тем, что профсоюз бортпроводников UFO объявил о проведении забастовок 7 и 8 ноября, Lufthansa вводит особый график полетов, сообщается в заявлении авиаперевозчика.

"В четверг 7 ноября могут быть выполнены 2,3 тысячи из 3 тысяч запланированных рейсов Lufthansa Group. В пятницу 8 ноября будут выполнены 2,4 тысячи рейсов Lufthansa Group. В результате забастовки отмена 1,3 тысячи рейсов затронет около 180 тысяч пассажиров", - говорится в заявлении.