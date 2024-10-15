Lufthansa оштрафовали на $4 млн за дискриминацию пассажиров-евреев

Министерство транспорта США оштрафовало авиакомпанию Lufthansa на 4 млн долларов за отказ в посадке на рейс пассажирам еврейского происхождения.

Министерство транспорта США оштрафовало авиакомпанию Lufthansa на 4 млн долларов за отказ в посадке на рейс пассажирам еврейского происхождения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского ведомства.

В Минтрансе сообщили о получении более 40 жалоб, связанных с рейсом из Нью-Йорка в Будапешт с пересадкой во Франкфурте-на-Майне в мае 2022 года. Расследование показало, что 128 пассажирам было отказано в посадке на стыковочный рейс в германском аэропорту из-за "неправомерного поведения" нескольких человек, не выполнявших требований экипажа.

Отмечается, что обратившиеся в Минтранс США с жалобами лица заявили, что Lufthansa рассматривала всех путешественников, одетых в традиционную одежду ортодоксальных евреев, как единую группу, хотя большинство из них не были знакомы друг с другом. Впоследствии авиакомпания отказала им всем в посадке на рейс до Будапешта.

В ведомстве отметили, что это самый крупный штраф, который когда-либо был наложен министерством за дискриминацию.