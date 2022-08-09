Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa в свете нынешних событий в Украине не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта следующего года.

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa в свете нынешних событий в Украине не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта следующего года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном на его сайте.

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией", - отмечается в сообщении. "По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены", - указывается в тексте. Вместе с тем подчеркивается, что Lufthansa продолжает внимательно следить за развитием ситуации и поддерживает тесные контакты с национальными и международными властями.

Также компания продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до этой же даты.