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Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года

Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa в свете нынешних событий в Украине не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта следующего года.
Другие страны
9 августа 2022 г. 20:09
Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa в свете нынешних событий в Украине не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта следующего года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном на его сайте.

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией", - отмечается в сообщении. "По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены", - указывается в тексте. Вместе с тем подчеркивается, что Lufthansa продолжает внимательно следить за развитием ситуации и поддерживает тесные контакты с национальными и международными властями.

Также компания продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до этой же даты.

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