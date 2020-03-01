​Lufthansa на четверть сократит перелеты на фоне коронавируса

Немецкая авиакомпания Lufthansa на четверть сокращает перелеты малой и средней протяженности на несколько ближайших недель на фоне эпидемии коронавируса (COVID-19).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе.

"Вследствие сложившейся ситуации, вызванной возросшими темпами распространения коронавируса, Lufthansa Group приняла решение предпринять ряд дальнейших мер… В течении нескольких следующих недель количество перелетов малой и средней протяженности будет сокращено на 25%", - заявила авиакомпания.

Lufthansa отмечает, что продолжительность этого периода будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с COVID-19.

Кроме того, количество перелетов большой протяженности также сократится. Авиакомпания объявила о том, что число временно неиспользуемых самолетов, предназначенных для длительных перелетов, возрастет с 13 до 23.

В качестве одной из мер противодействия COVID-19 авиакомпания также рассматривает возможность сокращения рабочих часов сотрудников.