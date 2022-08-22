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Lucid Motors представила самый мощный седан в мире

Lucid Motors представила самый мощный седан в мире Американская компания Lucid Motors представила новую версию своего седана Air под названием Sapphire.
Другие страны
22 августа 2022 г. 04:37
Lucid Motors представила самый мощный седан в мире

Американская компания Lucid Motors представила новую версию своего седана Air под названием Sapphire.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, конструкторы называют его первым в мире люксовым суперспортивным электроседаном и самым мощным седаном в мире.

Силовая установка Air Sapphire выдает 1200 л.с. Она состоит из трех электромоторов — два на задней оси и один на передней. Заявлено, что время разгона с места до 60 миль в час (96,6 км/ч) занимает менее 2 секунд, а до 100 миль в час (161 км/ч) — менее 4 секунд. Классическую дистанцию для гонок по прямой на четверть мили электрокар может преодолеть менее, чем за 9 секунд.

Серийное производство новой версии седана Lucid Air запланировано на начало 2023 года. Автомобиль обойдется минимум в 249 тыс. долларов.

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