Lucid Motors представила самый мощный седан в мире

Американская компания Lucid Motors представила новую версию своего седана Air под названием Sapphire.

Американская компания Lucid Motors представила новую версию своего седана Air под названием Sapphire.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, конструкторы называют его первым в мире люксовым суперспортивным электроседаном и самым мощным седаном в мире.

Силовая установка Air Sapphire выдает 1200 л.с. Она состоит из трех электромоторов — два на задней оси и один на передней. Заявлено, что время разгона с места до 60 миль в час (96,6 км/ч) занимает менее 2 секунд, а до 100 миль в час (161 км/ч) — менее 4 секунд. Классическую дистанцию для гонок по прямой на четверть мили электрокар может преодолеть менее, чем за 9 секунд.

Серийное производство новой версии седана Lucid Air запланировано на начало 2023 года. Автомобиль обойдется минимум в 249 тыс. долларов.