Лояльные президенту Йемена племена отбили у повстанцев позиции в Мариб

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования, лояльные йеменскому президенту Абд Раббо Мансуру Хади, отбили у повстанцев-шиитов ряд позиций в провинции Мариб, передает телеканал "Аль-Джазира".

Племенные источники сообщают, что в провинции продолжаются ожесточенные бои между шиитскими повстанцами (хуситами) и племенными вооруженными формированиями, поддерживающими президента, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В Йемене проходит международная военная операция, в которой принимает участие ряд стран региона. На данный момент известно, что были совершены авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов.

Операция началась сразу после заявления Совета сотрудничества государств Персидского залива, в котором отмечалось, что Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Катар "намерены откликнуться на просьбу президента Абд Раббу Мансура Хади и защитить законную власть в Йемене от боевиков-хуситов". К военной операции уже официально присоединились Египет, Иордания и Судан.