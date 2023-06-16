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Словения направит Украине материальную помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Словения направит Украине материальную помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Словения направит Украине материальную помощь для ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС в размере более 200 тыс. евро.
Другие страны
16 июня 2023 г. 20:42
Словения направит Украине материальную помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Словения направит Украине материальную помощь в размере более 200 тыс. евро для ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Помощь будет предоставлена Украине в виде материалов и оборудования через механизм гражданской защиты ЕС, в нее войдут в том числе бензопилы, погружные и переносные насосы, спасательные жилеты и другое.

Кроме того, правительство Словении также одобрило решение о внесении до 10,2 млн евро в европейский инструмент поддержки Украины четырьмя траншами в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах. Средства будут использованы для субсидирования процентной ставки по кредитам, которые в рамках указанного инструмента Европейская комиссия предоставляет Украине.

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