Словения направит Украине материальную помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Словения направит Украине материальную помощь для ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС в размере более 200 тыс. евро.

Словения направит Украине материальную помощь в размере более 200 тыс. евро для ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Помощь будет предоставлена Украине в виде материалов и оборудования через механизм гражданской защиты ЕС, в нее войдут в том числе бензопилы, погружные и переносные насосы, спасательные жилеты и другое.

Кроме того, правительство Словении также одобрило решение о внесении до 10,2 млн евро в европейский инструмент поддержки Украины четырьмя траншами в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах. Средства будут использованы для субсидирования процентной ставки по кредитам, которые в рамках указанного инструмента Европейская комиссия предоставляет Украине.