​Лоран Фабиус подтвердил свою отставку с поста главы МИД Франции

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Лоран Фабиус покидает пост министра иностранных дел Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам по завершении в Елисейском дворце заседания Совета министров.

"Это было последнее заседание Совета министров, в котором я участвовал", - сказал он.

Сегодня президент Франции Франсуа Олланд выдвинул кандидатуру уходящего со своего поста министра на должность председателя Конституционного совета страны.