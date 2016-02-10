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    ​Лоран Фабиус подтвердил свою отставку с поста главы МИД Франции

    Президент Франции выдвинул кандидатуру Лорана Фабиуса на должность председателя Конституционного совета

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Лоран Фабиус покидает пост министра иностранных дел Франции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам по завершении в Елисейском дворце заседания Совета министров.

    "Это было последнее заседание Совета министров, в котором я участвовал", - сказал он.

    Сегодня президент Франции Франсуа Олланд выдвинул кандидатуру уходящего со своего поста министра на должность председателя Конституционного совета страны.

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