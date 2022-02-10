Лондонская полиция опросит чиновников о проведении вечеринок в период локдауна

Более 50 человек должны будут дать письменные ответы британской полиции в рамках расследования по фактам проведения вечеринок, которые устраивали на Даунинг-стрит и в Уайтхолле в нарушение ограничений, связанных с COVID-19.

Более 50 человек должны будут дать письменные ответы британской полиции в рамках расследования по фактам проведения вечеринок, которые устраивали на Даунинг-стрит и в Уайтхолле в нарушение ограничений, связанных с COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Скотланд-Ярд.

По данным издания, речь идет о сотрудниках канцелярии премьера и о гражданских служащих. Не исключено, что ответы должны будут дать глава правительства Борис Джонсон и его супруга Керри. Всем фигурантам направят официальные опросные листы, ответы на которые необходимо дать в течение семи дней. Эти ответы рассмотрит специальная комиссия полиции Большого Лондона, и если выяснится, что нарушения были совершены без веских причин, то обычно в таких случаях может быть выписан штраф.

Расследование, получившее название "Операция Хиллман", касается восьми вечеринок, которые состоялись с мая 2020 по апрель 2021 года в период действия жестких ограничений, необходимых для сдерживания распространения COVID-19, отмечает The Guardian.