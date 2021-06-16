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Лондон заявил об отсутствии прогресса на переговорах с ЕС по Северной Ирландии

Лондон заявил об отсутствии прогресса на переговорах с ЕС по Северной Ирландии Великобритания и Евросоюз не могут добиться прогресса на переговорах по поводу торговли с Северной Ирландией
Другие страны
16 июня 2021 г. 15:05
Лондон заявил об отсутствии прогресса на переговорах с ЕС по Северной Ирландии

Великобритания и Европейский союз не могут добиться прогресса на переговорах по поводу торговли с Северной Ирландией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил, выступая в парламентском комитете Палаты общин, представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост.

"Дискуссии ведутся постоянно. Но мы не добиваемся особенного прогресса, несмотря на все идеи, которые мы выдвигаем", - признал он.

Фрост пояснил, что выполнение положений североирландского протокола, согласованного между Соединенным Королевством и ЕС в рамках сделки по Brexit, становится все труднее, так как он вызывает все больше противоречий в Ольстере. Североирландские юнионисты, выступающие за более тесные связи с Лондоном, не довольны фактическим появлением границы между этой административно-политической частью Великобритании и остальной страной.

При этом представитель Джонсона обратил внимание на то, что Великобритания "предпочитает, если это возможно, найти развязки путем переговоров". "Если это невозможно, тогда, конечно, возможны любые варианты, как премьер-министр сказал на выходных", - пояснил Фрост. Речь идет о заявлении Джонсона о том, что Лондон будет готов в одностороннем порядке продлить действие исключений из протокола, если договориться с Брюсселем не получится.

9 июня Фрост провел переговоры с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу протокола по Северной Ирландии. По итогам встречи, продлившейся 3,5 часа, он заявил, что стороны пока не пришли к компромиссу.

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